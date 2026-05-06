Beautiful anticipazioni al 16 maggio | grande successo per la linea di Brooke

Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 maggio. Dopo la presentazione internazionale la linea di Brooke ha un grande successo. Ridge parte per Monte Carlo insieme a Brooke, rammaricato per l’assenza di Steffy, rimasta a Los Angeles dopo aver dimenticato il passaporto. Arrivati con anticipo, i due si concedono qualche attimo di relax nel Principato prima del summit. Nel frattempo, Bill si confronta con Poppy e Luna sulle difficoltà causate dalla reazione di Will alla nuova situazione familiare. Pentito di non aver parlato direttamente con il figlio, accetta che Poppy e Luna tornino temporaneamente nel loro vecchio appartamento, continuano le anticipazioni di Beautiful.🔗 Leggi su 2anews.it

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