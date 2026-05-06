Beautiful anticipazioni al 16 maggio | grande successo per la linea di Brooke

Da 2anews.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 maggio. Dopo la presentazione internazionale la linea di Brooke ha un grande successo. Ridge parte per Monte Carlo insieme a Brooke, rammaricato per l’assenza di Steffy, rimasta a Los Angeles dopo aver dimenticato il passaporto. Arrivati con anticipo, i due si concedono qualche attimo di relax nel Principato prima del summit. Nel frattempo, Bill si confronta con Poppy e Luna sulle difficoltà causate dalla reazione di Will alla nuova situazione familiare. Pentito di non aver parlato direttamente con il figlio, accetta che Poppy e Luna tornino temporaneamente nel loro vecchio appartamento, continuano le anticipazioni di Beautiful.🔗 Leggi su 2anews.it

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