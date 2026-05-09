Beautiful anticipazioni 9 maggio 2026 | Bill in imbarazzo con Will nuovo confronto tra Hope e Steffy
Oggi, 9 maggio 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful caratterizzato da diversi momenti di tensione. In particolare, si assisterà a un confronto tra Bill e Will, che si svolgerà in un clima di imbarazzo. Contestualmente, Hope e Steffy avranno un nuovo confronto, aggiungendo ulteriori elementi alla trama della giornata.
Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 9 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Bill si ritroverà a dover gestire una situazione imbarazzante con il figlio. Il motivo? Mentre sarà a casa con Poppy i due si lasceranno travolgere dalla passione, quando arriverà Will li troverà in intimità. Lo Spencer apparirà alquanto a disagio ma deciderà di approfittarne per presentare la nuova compagna al figlio, lui però reagirà con molta freddezza. Anche l'incontro con Luna lo metterà alquanto a disagio, infatti preferirà trasferirsi a casa della madre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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