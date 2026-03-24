Beautiful anticipazioni 24 marzo 2026 | nuovo scontro tra Steffy e Hope c’entrano Finn e Sheila

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 24 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che scoppierà l'ennesima discussione tra Hope e Steffy alla Forrester Creations. Tra loro sono nate molte tensioni nell'ultimo periodo e le cose potrebbero peggiorare se la Forrester avesse la conferma dell'interesse che la Logan prova per suo marito. Hope pensa che Steffy non dovrebbe impedire a Finn di avere un rapporto con Sheila, parole che la faranno infuriare non poco. A causa della Carter in passato lei e la sua famiglia hanno sofferto molto ed è convinta che sia ancora pericolosa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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