Oggi, lunedì 6 aprile 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful, con sviluppi legati ai contrasti tra Hope e Steffy riguardo a Thomas. Nella puntata, Thomas chiede rispetto e si trova nel mezzo di un confronto tra le due donne, che continuano a discutere sulla sua posizione. La trama si concentra sui rapporti tra i personaggi e sui loro scontri recentemente accesi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 6 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che la tensione tra Steffy e Hope sarà ancora tantissima, la prima vuole che il fratello sia finalmente felice. La Forrester pensa che Thomas abbia il diritto di essere sereno accanto a Paris dopo che la Logan ha rifiutato per ben due volte la sua proposta di matrimonio. Steffy accuserà Hope di non aver dato il giusto valore all'amore che Thomas provava per lei, le chiederà poi di lasciarlo andare per permettergli di essere felice. La Logan ci terrà di nuovo a precisare che non ha rifiutato le proposte di matrimonio per leggerezza ma perché non era pronta e lei crede davvero nel matrimonio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 6 aprile 2026: nuovo scontro tra Hope e Steffy per Thomas, lui chiede rispetto

Beautiful, anticipazioni 3 aprile 2026: il fidanzamento di Thomas preoccupa Hope, intanto Steffy…Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 3 aprile 2026, su Canale 5.

Beautiful, anticipazioni 4 aprile 2026: Hope si scaglia contro Steffy, Ridge ha paura che Thomas…Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 4 aprile 2026, su Canale 5.

Temi più discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 6 all'11 aprile; Beautiful, le trame dal 6 al 12 aprile 2026; Beautiful, le anticipazioni dal 5 al 11 aprile 2026: una morte improvvisa devasta la famiglia Forrester; Beautiful, anticipazioni 6-11 aprile: tensioni tra Hope e Steffy, dramma per la morte di Tom.

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