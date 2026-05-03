Imperia gran finale di beach volley | sfida Serie B2 a Borgo Marina

A Borgo Marina si terrà il match decisivo di beach volley tra le squadre di Serie B2. L'evento rappresenta il gran finale della stagione e si svolgerà nel pomeriggio. La partita è stata organizzata grazie alla collaborazione tra diverse associazioni sportive e il supporto del comune locale. La sfida coinvolge atleti di diverse regioni e attirerà appassionati di tutto il territorio.

? Cosa scoprirai A che ora inizierà la sfida decisiva a Borgo Marina?. Chi ha collaborato per organizzare questo evento sportivo territoriale?. Come si è evoluto il livello tecnico tra le diverse categorie?. Quale impatto avrà questo torneo sulla valorizzazione della costa imperiese?.? In Breve Evento conclusivo domenica 3 maggio 2026 con finale maschile alle ore 16.. Programma include categorie platinum 2×2 femminile, serie B2 e torneo universitario.. Organizzazione coordinata tra Corpo e movimento Riviera volley, Fipav Liguria e Comune.. Iniziativa promuove il litorale di Borgo Marina tramite sport e aggregazione sociale.. La Spiaggia d’oro di Borgo Marina ospita oggi, domenica 3 maggio 2026, l’ultima giornata della manifestazione di beach volley organizzata dalla città di Imperia con la tappa maschile della serie B2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia, gran finale di beach volley: sfida Serie B2 a Borgo Marina Notizie correlate Beach volley: Imperia accende la Spiaggia d’Oro con il Platinum? Cosa sapere Imperia ospita la tappa Platinum del campionato nazionale femminile dal 1 al 3 maggio. Leggi anche: Volley serie B2. Occasione Ambra stasera a Coverciano Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Beach volley a Imperia, tutto pronto sulla Spiaggia d’Oro: tre giorni di gare tra élite nazionale e circuito ligure; each volley a Imperia, al via la tre giorni alla Spiaggia d’Oro con il torneo femminile Platinum FIPAV.