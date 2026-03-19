L’evento dal 27 al 30 agosto Il beach volley torna in piazza Roma E sarà una tappa del Pro Tour Mondiale

Dal 27 al 30 agosto, piazza Roma ospiterà di nuovo una tappa del Pro Tour Mondiale di beach volley. L'evento vedrà tornare in città le competizioni di questa disciplina, con atleti provenienti da diverse nazioni pronti a sfidarsi sulla sabbia. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per il circuito internazionale, portando in strada sportivi di alto livello e pubblico appassionato.

Il grande beach volley tornerà a Modena anche quest’anno e lo farà in grande stile diventando addirittura una tappa del Beach Pro Tour Mondiale. Il grande successo del Mutina Center Beach Volley Event 2025 non è passato inosservato, tanto che dalla federazione internazionale è arrivata una vera e propria promozione che trasformerà il torneo in una grande kermessse, sia maschile che femminile, con atleti e atlete provenienti da tutti i continenti. L’organizzazione curata da Mutina Beach insieme a Ingegneria Emiliana, con un riferimento come Roberto Reggiani, ha lasciato il segno grazie ad una sinergia supportata dai tanti volontari del... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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