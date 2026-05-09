BdM Banca verso la privatizzazione | offerte sul tavolo tempi lunghi e quel rischio spezzatino che agita il Sud

La vendita di BdM Banca, ex Popolare di Bari controllata dallo Stato tramite Mcc e Invitalia, è alla fase decisiva con diverse offerte presentate. Nonostante l'interesse, i tempi per la conclusione delle operazioni si prospettano lunghi e sono stati sollevati timori riguardo alla possibile frammentazione dell’istituto, in particolare per le ripercussioni sul Mezzogiorno. La trattativa coinvolge vari soggetti e si trova ancora in una fase preliminare.

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La partita per la cessione di BdM Banca, la ex Popolare di Bari controllata dallo Stato tramite Mcc - società a sua volta in capo al Mef attraverso Invitalia - entra nel vivo, anche se i tempi non saranno brevi. Secondo quanto riferisce l'Ansa sulla base di fonti finanziarie, le manifestazioni di.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate BdM Banca: 400 milioni per il Sud e nuovi sportelli nel territorio? Cosa scoprirai Come influirà l'apertura dei nuovi sportelli sulle imprese locali? Perché la raccolta dei risparmi è cresciuta nonostante il calo... Gruppo Realco verso l’acquisizione totale, Quintavalla (Pd): «Tre offerte sul tavolo»Il consigliere regionale: «Entro aprile ci auguriamo che diventino vincolanti, così da poter attivare una procedura a evidenza pubblica per giudicare... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: BdM Banca, ressa per Acquisirla: +20% l’Erogato nel I trimestre 2026, ok a 15 nuove Filiali; Crédit Agricole scende in campo per BdM: da Parigi arriva una manifestazione d’interesse per l’ex Popolare di Bari; Bdm, utile di 5,58 milioni nel primo trimestre 2026. Aumentano i finanziamenti; Bdm Banca, utile netto cala a 5,58 milioni nel trimestre, salgono impieghi. PASTORE BDM Filiali Bdm Banca, Pastore apre a possibili acquisizioni: Interessati solo a opportunità mirateAbbiamo un programma di sviluppo nel corso del triennio e le nostre filiali stanno performando sempre meglio ... statoquotidiano.it UTILI BDM Bdm Banca, utili in calo nel primo trimestreNel primo trimestre dell’anno Bdm Banca registra un utile netto in diminuzione, attestandosi a 5,58 milioni di euro ... statoquotidiano.it Si sta delineando, sebbene con tempi non immediati, la prospettiva di una futura cessione da parte dello Stato di Bdm Banca, ex Popolare di Bari. Tra i soggetti interessati figurano Credem, Credit Agricole e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ... x.com