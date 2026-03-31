Gruppo Realco verso l’acquisizione totale Quintavalla Pd | Tre offerte sul tavolo

Il Gruppo Realco ha ricevuto tre proposte di acquisto per il suo intero perimetro. Entro aprile, si prevede che queste offerte diventino vincolanti, consentendo l’avvio di una procedura pubblica per valutare quale proposta sia la più conveniente. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante del partito democratico locale.

Il consigliere regionale: «Entro aprile ci auguriamo che diventino vincolanti, così da poter attivare una procedura a evidenza pubblica per giudicare quale sia la migliore» «Tre offerte sono state avanzate per l’acquisizione dell’intero perimetro del Gruppo Realco: entro aprile ci auguriamo che diventino vincolanti, così da poter attivare una procedura a evidenza pubblica per giudicare quale sia la migliore. La solidità delle offerte, che vengono dal mondo della Grande distribuzione organizzata (Gdo), ci spinge a un cauto ottimismo». Ne dà notizia il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), riprendendo la risposta dell’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, alla propria interrogazione discussa nella seduta della commissione “Politiche economiche” di cui è presidente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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