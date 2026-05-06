BdM Banca | 400 milioni per il Sud e nuovi sportelli nel territorio

BdM Banca ha annunciato un investimento di 400 milioni di euro destinato al Sud e alla creazione di nuovi sportelli nel territorio. L'apertura di queste filiali aumenterà la presenza dell'istituto bancario nelle aree interessate. Nonostante un calo degli utili, la raccolta dei risparmi è comunque cresciuta nel periodo recente. Questi interventi riguardano principalmente le imprese locali e i risparmiatori della regione.

? Cosa scoprirai Come influirà l'apertura dei nuovi sportelli sulle imprese locali?. Perché la raccolta dei risparmi è cresciuta nonostante il calo degli utili?. Quali settori del Sud riceveranno i 400 milioni di euro erogati?. Come garantisce la banca la sicurezza dei capitali dei risparmiatori?.? In Breve Raccolta totale da clientela a 12,7 miliardi con incremento del 5,8% rispetto al 2025.. Erogazione finanziamenti al Sud cresciuta del 20% raggiungendo 400 milioni nel primo trimestre 2026.. Piano Sportelli prevede l'apertura di 15 nuove filiali nelle province del territorio.. Total Capital ratio al 15,75% e NPE ratio lordo stabile al 5%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BdM Banca: 400 milioni per il Sud e nuovi sportelli nel territorio Notizie correlate BdM Banca, utile in calo a 5,58 milioni ma cresce il credito a famiglie e imprese: +20%Il Consiglio di amministrazione di BdM Banca ha approvato i risultati al 31 marzo 2026. Francesco Rubano incontra il Colonnello Sportelli: “Il Sannio è ancora un territorio sano del Sud”Tempo di lettura: 3 minutiVisita istituzionale per il deputato Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Ecomafie e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bdm, utile di 5,58 milioni nel primo trimestre 2026. Aumentano i finanziamenti; BdM Banca: utile di 5,58 milioni nel primo trimestre 2026 e spinta ai finanziamenti; BdM Banca, utile netto per 5,6 milioni nel primo trimestre; Bdm Banca, utile netto cala a 5,58 milioni nel trimestre, salgono impieghi. Bdm Banca, utile netto cala a 5,58 milioni nel trimestre, salgono impieghiBdm Banca (gruppo Mediocredito) chiude il primo trimestre con un utile netto in calo a 5,58 milioni di euro contro i 15,02 milioni di euro dello stesso periodo del 2025. (ANSA) ... ansa.it UTILI BDM Bdm Banca, utili in calo nel primo trimestreNel primo trimestre dell’anno Bdm Banca registra un utile netto in diminuzione, attestandosi a 5,58 milioni di euro ... statoquotidiano.it Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale ottengono la certificazione per la Parità di Genere Mediocredito Centrale, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno ricevuto da Bureau Veritas la certificazione per la Parità di Genere Uni/PdR 125:2022. - facebook.com facebook