Battuta offensiva a un ragazzo del Civico 25 | molto triste

Una battuta offensiva rivolta a un giovane che lavora nella pizzeria-scuola di Castel Bolognese ha suscitato una forte reazione nella comunità. La struttura, nota per promuovere l’inclusione di persone con disabilità, si è trovata al centro di un caso di discriminazione. La vicenda ha coinvolto diversi residenti e ha portato a riflettere sui comportamenti nei confronti di chi lavora in un ambiente dedicato all’integrazione.

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Una battuta offensiva rivolta a un lavoratore si è trasformata in un caso di discriminazione che ha scosso il Civico 25, la pizzeria-scuola di Castel Bolognese dedicata all’ inclusione lavorativa di persone con disabilità, coinvolgendo l’intera comunità lungo la via Emilia. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante il servizio quando un giovane dipendente ha chiesto a un cliente se desiderasse portare a casa la pizza avanzata (quella che viene comunemente chiamata ‘doggy bag’, ndr) sentendosi rispondere dal ragazzo con un invito derisorio a mangiare lui stesso quegli avanzi. L’accaduto è emerso attraverso una testimonianza video di Eugenio Iannella, titolare della struttura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Battuta offensiva a un ragazzo del Civico 25: molto triste" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate “Nino Frassica ha fatto una battuta molto offensiva su di me a Sanremo”: Valeria Marini scoppia in lacrimeA "La Volta Buona" Valeria Marini ha spiegato di essersi sentita offesa dalla battuta fatta su di lei da Frassica nel corso della finale del Festival... Valeria Marini in lacrime in tv: «La battuta di Nino Frassica a Sanremo è stata offensiva»Momenti di forte emozione in studio durante la trasmissione televisiva La volta buona. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Nino Frassica replica a Valeria Marini: il video e il precedente che cambia tutto; Cinà brilla un set, poi Blockx sale in cattedra; Nel Sahel la guerra per i corridoi. Tra jihadisti, uranio e mercenari; La Sir Perugia fa sua anche gara 2 delle finali: battuta la Lube 3-1. Battuta offensiva a un ragazzo del Civico 25: molto tristeIl titolare della pizzeria inclusiva, Iannella, in un video. Solidarietà dal governatore. de Pascale e dal sindaco. msn.com