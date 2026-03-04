Nino Frassica ha fatto una battuta molto offensiva su di me a Sanremo | Valeria Marini scoppia in lacrime

Valeria Marini si è commossa durante una trasmissione televisiva, affermando che Nino Frassica ha pronunciato una battuta molto offensiva su di lei a Sanremo. La cantante ha scoppiato in lacrime mentre parlava dell’episodio, che ha generato reazioni sui social e tra il pubblico. La polemica riguardante l’ultima edizione del festival di Sanremo prosegue, alimentata anche da altri episodi sul palco dell’Ariston.

A "La Volta Buona" Valeria Marini ha spiegato di essersi sentita offesa dalla battuta fatta su di lei da Frassica nel corso della finale del Festival Sanremo continua anche a quattro giorni di distanza dalla finale ad alimentare i palinsesti televisivi, con polemiche sui commenti che vengono fatti all’edizione appena conclusasi e con altre che nascono per episodi successi sul palco dell’Ariston. Corrisponde al secondo caso quanto successo nel pomeriggio di oggi a “La Volta Buona”, dove Caterina Balivo aveva sul proprio divano arancione Valeria Marini, che è stata citata nel corso della finale del Festival all’interno di una battuta di Nino Frassica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

