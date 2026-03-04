Valeria Marini in lacrime in tv | La battuta di Nino Frassica a Sanremo è stata offensiva

Durante la trasmissione televisiva La volta buona, Valeria Marini si è mostrata in lacrime mentre parlava di una battuta pronunciata da Nino Frassica durante l’ultima serata del Festival di Sanremo. La showgirl ha espresso il suo disappunto riferendosi al commento come offensivo, e il momento di forte emozione si è verificato mentre era ospite del programma condotto da Caterina Balivo.

Momenti di forte emozione in studio durante la trasmissione televisiva La volta buona. Ospite del programma condotto da Caterina Balivo, Valeria Marini è scoppiata in lacrime parlando di una battuta fatta da Nino Frassica durante l’ultima serata del Festival di Sanremo. Intervenendo in trasmissione, Marini ha definito la battuta «terribilmente offensiva» e ha spiegato di esserci rimasta molto male. «Non è piaciuto a nessuno. Io ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo. Ci ho pianto e ci piango ancora», ha detto visibilmente commossa. La showgirl ha raccontato di aver sentito telefonicamente Frassica dopo il Festival: «Mi ha chiesto scusa», ha spiegato, sottolineando però di attendere ancora delle scuse pubbliche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

