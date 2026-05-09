Battisti chiede benefici | Vorrei vedere mio figlio

Un detenuto ha presentato una richiesta di benefici chiedendo di poter vedere suo figlio. La richiesta ha suscitato interrogativi sul motivo per cui il magistrato di sorveglianza abbia bloccato una videoconferenza tra il detenuto e il figlio. La questione si intreccia con il problema di come le richieste di benefici possano entrare in conflitto con la memoria delle vittime. La decisione ha generato discussioni sui limiti delle possibilità di incontro per i detenuti.

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