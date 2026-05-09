Un uomo è stato arrestato a Battipaglia con l’accusa di aver truffato un’anziana, convincendola al telefono a consegnare oro e denaro. Secondo le indagini, il truffatore si era spacciato per un funzionario, ottenendo così la fiducia della vittima. I Carabinieri sono riusciti a intercettarlo grazie a dettagli raccolti durante le indagini e a controlli sul territorio, che hanno portato all’arresto sul posto.

? Domande chiave Come ha fatto il truffatore a convincere la donna al telefono?. Quali dettagli hanno permesso ai Carabinieri di intercettarlo sul posto?. Perché l'uomo ha aggredito fisicamente la signora durante la fuga?. Come ha ottenuto il contatto privato della vittima prima del furto?.? In Breve V.A. ha tentato di sottrarre gioielli per circa quarantamila euro alla vittima.. L'arresto è avvenuto sabato 09 maggio 2026 tramite i Carabinieri di Battipaglia.. Il truffatore fingeva di essere un delegato del Tribunale per spaventare l'anziana.. L'aggressione fisica è avvenuta durante il tentativo di fuga del sospettato V.A.. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato V.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Battipaglia, arrestato il finto funzionario che rubò l’oro a un’anziana

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Truffa al finto agente: preso l’uomo che rubò l’oro a un’anzianaUn uomo è stato portato sotto sorveglianza domiciliare dopo essere stato individuato nella zona casertana, messo sotto accusa per aver orchestrato un...

Leggi anche: Fuga sulla E45: fermato il truffatore che rubò l’oro a un’anziana

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Suo figlio è stato arrestato, mi consegni tutto l'oro per tutelarlo: finto finanziere in manette a Battipaglia; Truffa del finto finanziere a Battipaglia: arrestato un uomo; Battipaglia, finto finanziere truffa un’anziana: arrestato dai Carabinieri dopo uno scippo; Finto finanziere truffa anziana a Battipaglia, smascherato e arrestato.

Battipaglia, finto finanziere arrestato per truffa e furto con strappo ai danni di anzianaStampaI carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile – Compagnia di Battipaglia hanno arrestato, lo scorso 7 maggio, V. A. E’ accusato di truffa aggravata e furto con strappo, ai danni di ... salernonotizie.it

Incidente sulla SA-RC prima di Battipaglia: scontro tra Opel Mokka e furgone, un ferito salernonotizie.it/2026/05/08/inc… x.com