Oggi si osserva una discrepanza tra la percezione della sicurezza e la sua reale situazione. Un esperto nel settore ha spiegato di aver dedicato tutta la carriera a valutare gli aspetti concreti della sicurezza, evitando di affidarsi alle parole. Secondo lui, la vera affidabilità si misura con i fatti e non con le promesse o le rappresentazioni. La differenza tra ciò che si dice e ciò che si fa rimane evidente.

di Mario Della Cioppa* Ho trascorso una vita a misurare e gestire la sicurezza sui fatti, mai sulle parole e ho imparato una cosa semplice: la sicurezza non si racconta, si dimostra. Per questo, oggi, avverto un senso di netto scarto tra la sicurezza che ho governato nella realtà quotidiana, in tutta Italia, e quella che viene rappresentata all’esterno da una politica che ne fa sempre più strumento di propaganda, senza riuscire a migliorarla. Da una parte la concretezza dell’azione di chi opera sul campo, con dedizione e sacrificio. Dall’altra numeri snocciolati con disinvoltura, reati in calo, arresti in aumento, dati esibiti in ogni occasione come unica prova di efficacia in un confronto continuo tra governi e opposizioni di turno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sicurezza non si racconta, si dimostra: oggi avverto uno scarto tra realtà e rappresentazione

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