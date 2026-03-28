Quando le comunità digitali costruiscono realtà alternative Scala Cnr spiega l’Effetto Sibilla

Le comunità online creano spesso ambienti in cui si ripetono le stesse opinioni, chiamati echo chambers. Questi spazi limitano la varietà di punti di vista e rafforzano le credenze dei partecipanti. Un esperto del Cnr ha spiegato il funzionamento di questa dinamica, definendola come l’“Effetto Sibilla”. La discussione si concentra sulle modalità con cui si formano e si consolidano queste realtà alternative.

Le echo chambers vengono spesso descritte come stanze chiuse in cui rimbalzano sempre le stesse idee. È una definizione utile, ma incompleta. Alcune comunità online non si limitano a ripetere contenuti già noti. Producono interpretazioni collettive sempre più elaborate, collegano dettagli apparentemente marginali, trasformano indizi sparsi in sistemi narrativi robusti. Non sono soltanto camere dell’eco. Sono, in certi casi, macchine distribuite di costruzione del senso. Questo fenomeno potrebbe essere descritto come un “effetto Sibilla”. Il nome richiama l’immagine classica dei responsi sibillini affidati a frammenti dispersi, il cui significato emerge solo quando qualcuno li raccoglie e li ricompone in un ordine. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Quando le comunità digitali costruiscono realtà alternative. Scala (Cnr) spiega l’Effetto Sibilla Articoli correlati Come Cambiano le Abitudini Digitali Anche Nelle Realtà Locali: Intrattenimento Online e Nuove PiattaformeCalciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. Leggi anche: Anche le deleghe digitali nell’It-wallet: ecco come funzioneranno e quando saranno disponibili