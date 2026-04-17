Una recente novità nel trattamento del tumore al pancreas ha attirato l’attenzione internazionale. Un nuovo farmaco, descritto come “rivoluzionario”, è stato presentato in occasione di uno studio condotto presso un centro medico. La ricerca, ancora in fase iniziale, ha mostrato risultati promettenti in termini di efficacia. La scoperta desta interesse tra gli esperti che si occupano di oncologia digestiva e rappresenta un passo avanti nel settore.

Pisa, 17 aprile 2026 – C’è una notizia che da qualche giorno ha attirato grande attenzione in tutto il mondo perché riguarda una delle malattie più odiose, il tumore al pancreas, che fra tutte le patologie oncologiche è sempre ai primi posti per mortalità e difficoltà di cura. https:www.lanazione.itsalutemelanoma-dmcffu2g E in mezzo a questa importantissima notizia c’è spazio anche per una eccellenza della sanità toscana, l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana Aoup, che insieme all’ Istituto oncologico veneto, all’ Istituto nazionale tumori di Milano e all’ Istituto europeo di oncologia di Milano, è fra i 4 centri italiani in cui è stata...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tumore al pancreas, la medicina non si arrende al killer. Il nuovo farmaco “rivoluzionario”

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