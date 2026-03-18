Il suo cane ha tumore senza cure Paul riesce a trovare un vaccino con ChatGPT | l'analisi della storia

Negli ultimi giorni sui social si racconta di Paul Conyngham, un consulente informatico australiano, che ha scoperto un possibile vaccino contro il tumore della sua cagnolina utilizzando l'intelligenza artificiale di ChatGPT. La storia coinvolge anche il suo cane, affetto da tumore senza possibilità di cure convenzionali. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti utenti online.

Negli ultimi giorni sta circolando sui social la storia di Paul Conyngham, un consulente informatico australiano che avrebbe trovato un vaccino contro il tumore della sua cagnolina grazie all'intelligenza artificiale. La storia è in buona parte vera, ma è un po' più complessa di un semplice promt su ChatGPT. Abbiamo ricostruito tutti i passaggi in questo articolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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