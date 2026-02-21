Mugoni spiaggia algherese a rischio | sversamenti e indagini

Un recente sversamento di sostanze chimiche ha causato preoccupazione a Mugoni, spiaggia molto frequentata di Alghero. Le autorità stanno indagando sulle fonti dell’incidente, che ha portato a un aumento dei livelli di inquinanti nell’acqua e sulla sabbia. I residenti e i turisti sono stati invitati a evitare l’area fino a ulteriori comunicazioni. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano le responsabilità di quanto accaduto.

Mugoni sotto assedio: l'allarme inquinamento e la complessa sfida per la salvaguardia di una perla algherese. La spiaggia di Mugoni, incastonata nel cuore del Parco di Porto Conte e all'interno dell'Area Marina Protetta di Alghero, è al centro di un'emergenza ambientale. Un presunto sversamento di reflui ha sollevato preoccupazioni tra residenti e frequentatori, spingendo le autorità ad avviare un'indagine per accertare l'origine dell'inquinamento e valutare eventuali responsabilità. L'episodio riapre un dibattito sulla fragilità dell'ecosistema e sulla necessità di interventi mirati per proteggere un'area di straordinario valore naturalistico. Allarme a Mugoni: liquami in spiaggia nel cuore del Parco di Porto ConteUno sversamento di acque nere proprio lì dove la natura dovrebbe essere più protetta. La baia di Mugoni, perla della rada di Porto Conte, torna al centro ... La quiete dopo la tempesta. Il mare oggi è tornato calmo, il vento si è placato e Mugoni mostra di nuovo la sua bellezza più autentica. C'è una luce diversa, quella che arriva dopo i giorni di pioggia — quando tutto profuma di nuovo inizio e di pace.