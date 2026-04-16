Basket serie B | Pielle Turchetto dopo il successo su Nocera | Bella vittoria in un momento di ricostruzione
La Pielle Livorno ha vinto in casa contro la Power Basket Nocera con il punteggio di 76-67. La partita si è svolta al PalaMacchia e ha rappresentato una vittoria importante per la squadra, che sta attraversando un periodo di ricostruzione. Dopo il successo, l’allenatore ha commentato la prestazione sottolineando la soddisfazione per il risultato ottenuto.
La Pielle Livorno è tornata al successo grazie al 76-67 maturato al PalaMacchia contro la Power Basket Nocera. Una vittoria importante che, nella giornata dello scontro diretto tra Caserta e Virtus Roma (vinto dai campani), ha permesso l’aggancio al gruppo in testa al girone B. Coach Andrea.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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