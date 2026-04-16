Basket serie B | Pielle Turchetto dopo il successo su Nocera | Bella vittoria in un momento di ricostruzione

La Pielle Livorno ha vinto in casa contro la Power Basket Nocera con il punteggio di 76-67. La partita si è svolta al PalaMacchia e ha rappresentato una vittoria importante per la squadra, che sta attraversando un periodo di ricostruzione. Dopo il successo, l’allenatore ha commentato la prestazione sottolineando la soddisfazione per il risultato ottenuto.