Nella finale della FIBA Basketball Champions League 2026, giocata a Badalona, il Rytas Vilnius ha battuto l’AEK Atene in overtime con il punteggio di 92-86. I lituani sono riusciti a recuperare da un deficit di -20 durante la ripresa, portando la partita ai supplementari. Dopo aver pareggiato 80-80 al termine dei tempi regolamentari, il Rytas ha vinto nel tempo extra, conquistando il titolo.

Il Rytas Vilnius si aggiudica la FIBA Basketball Champions League 2026! I lituani, nella finale giocata a Badalona (Spagna), piegano all’overtime la resistenza dell’ AEK Atene per 86-92 (80-80 dopo 40?) grazie ad una rimonta spettacolare dopo essere scivolati anche a -20 nella ripresa. Nella finale per il 3°4° posto l’Unicaja Malaga ha avuto la meglio su La Laguna Tenerife con 13 punti di Chase Audige, mentre a Tenerife non sono bastati i 23 punti dell’ex NBA Patty Mills. Simonas Lukosius top scorer per il Rytas con 23 punti, con 16 punti e 6 assist di Jerry Harding e la doppia doppia di Kay Bruhnke con 10 punti e 12 rimbalzi – per l’AEK invece 23 punti di un mai domo James Nunnally e 20 di Frank Bartley, con Keyshawn Feazell che sfiora la doppia doppia mettendo a referto 15 punti e 9 rimbalzi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, il Rytas Vilnius batte in rimonta all’overtime l’AEK Atene e si aggiudica la Champions League 2026

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