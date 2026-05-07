La finale della Basketball Champions League 2025-2026 si giocherà tra AEK Atene e Rytas Vilnius. La Final Four, che si era svolta senza la presenza della Joventut Badalona come squadra di casa, non vede in finale squadre spagnole. La competizione si concluderà con una sfida tra le due squadre europee, entrambe provenienti da paesi diversi. La partita si terrà in una sede ancora da definire.

La Final Four di Basketball Champions League 2025-2026, che già si era ritrovata senza la Joventut Badalona come squadra di casa, finisce per avere una finale senza spagnole. A giocarsi il titolo della principale coppa FIBA sono, infatti, i li tuani del Rytas Vilnius e i greci dell’AEK Atene. Sconfitti rispettivamente La Laguna Tenerife e Unicaja Malaga. Questa è appena la terza volta nella storia della coppa che non ci sono spagnole in finale, ed è anche la prima di una lituana e la terza dell’AEK. Nella prima semifinale successo del Rytas (nel quale giocano un paio di ex “italiani”, Arturas Gudaitis e Jordan Carolina) che non arriva nella maniera netta che farebbe ritenere il punteggio, ma anzi è un lento costruire contro un altro gruppo di ex di serie A (Fitipaldo, Huertas, Shermadini, Doornekamp).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: AEK Atene-Rytas Vilnius è la finale di Champions League

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