Aek Atene-Celje ritorno ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Aek Atene e Celje si preparano a sfidarsi nel ritorno degli ottavi di finale della Conference League 20252026. La partita si gioca in Grecia, dopo il 4-0 dell’andata che rende molto probabile la qualificazione per i padroni di casa. La sfida si svolge allo stadio di Atene e sarà possibile seguirla attraverso i canali ufficiali di trasmissione.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 20252026. Visto il 4-0 dell’andata, per i greci la qualificazione è ormai una formalità, complice anche il fattore campo. Aek Atene-Celje si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.45 presso l’Allwyn Arrna di Atene. AEK ATENE-CELJE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I greci devono sfruttare il fattore campo per spegnere le velleità di rimonta degli avversari, ma in realtà sono ad un passo dalla prima qualificazione ai quarti di una competizione europea dopo 28 anni dall’ultima volta.il campo di casa è un autentico fortino in questa competizione visto che la squadra di ha conquistato sette vitin otto partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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