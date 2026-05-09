Al PalaLuzi si gioca una partita importante per il Basket Gualdo, che cerca di consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla salvezza. La squadra affronta questa sfida con l’obiettivo di mantenere il vantaggio accumulato e evitare errori che potrebbero compromettere il risultato. La partita rappresenta un momento cruciale per i ragazzi di Paleco, chiamati a dimostrare concentrazione e determinazione.

? Domande chiave Come farà il Gualdo a non farsi sfuggire il vantaggio?. Quali errori tattici potrebbero costare la salvezza ai ragazzi di Paleco?. Perché la vittoria in trasferta è fondamentale per evitare i playout?. Chi sarà il fattore determinante per chiudere la questione al PalaLuzi?.? In Breve Incontro fissato domenica 10 maggio alle ore 18.30 presso il PalaLuzi.. Vittoria ottenuta in trasferta durante la gara 1 contro Firenze.. Obiettivo evitare i playout della Serie B Interregionale con il tecnico Paleco.. Vantaggio psicologico derivante dal margine netto di punteggio nella precedente sfida.. Il Basket Gualdo ospita Firenze domenica 10 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket Gualdo, l’occasione al PalaLuzi per blindare la salvezza

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