Basket gara 1 va a Fiorenzuola ma l' OraSì mette in campo coraggio e voglia di lottare

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo match dei play-out di basket, Fiorenzuola si impone con il punteggio di 81-76 contro l'OraSì. La partita si è svolta in modo intenso, con momenti di equilibrio e fiammate di entrambe le squadre. L'OraSì ha mostrato determinazione e ha recuperato un gap nel quarto quarto, ma alla fine ha ceduto alla squadra avversaria, che ha saputo sfruttare le occasioni migliori negli ultimi minuti.

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Una battaglia vera, combattuta a fiammate per quaranta minuti intensi. Fiorenzuola Bees si aggiudica Gara 1 dei play-out 81-76, ma l'OraSì dimostra carattere e personalità, rimontando fino al pareggio nel quarto periodo prima di cedere nel finale a una squadra che ha saputo sfruttare al meglio.🔗 Leggi su Today.it

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