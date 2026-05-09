Basket gara 1 va a Fiorenzuola ma l' OraSì mette in campo coraggio e voglia di lottare

Nel primo match dei play-out di basket, Fiorenzuola si impone con il punteggio di 81-76 contro l'OraSì. La partita si è svolta in modo intenso, con momenti di equilibrio e fiammate di entrambe le squadre. L'OraSì ha mostrato determinazione e ha recuperato un gap nel quarto quarto, ma alla fine ha ceduto alla squadra avversaria, che ha saputo sfruttare le occasioni migliori negli ultimi minuti.

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