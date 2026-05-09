BASKET Dragons via ai playoff | oggi il duello con San Vincenzo Domani Union-Montevarchi

Oggi i Dragons iniziano i playoff con una partita contro San Vincenzo alla Toscanini. Domani sarà il turno dell'incontro tra Union e Montevarchi. La fase finale della stagione si apre con queste due sfide, che vedranno le squadre affrontarsi in incontri ufficiali validi per il passaggio successivo. Le partite sono programmate in due giornate consecutive, segnando l’inizio della fase decisiva del campionato.

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Comincia oggi l’avventura playoff dei Dragons, attesi alle Toscanini dal primo appuntamento della fase decisiva della stagione. Palla a due alle 21.15 contro San Vincenzo, avversario che riporta subito alla mente la finale dello scorso anno, quando i tirrenici negarono ai rossoblù la promozione in serie B (a cui però poi hanno rinunciato) restando in C. La serie dei quarti di finale si giocherà al meglio delle tre partite: gara-2 è prevista mercoledì alle 21.15 al PalaGiovani, l’eventuale bella di nuovo alle Toscanini sabato prossimo. Domani entrerà in scena anche l’Union Basket, ricevendo alle Toscanini il Montevarchi (ore 18.30). Alla vigilia il presidente dei Dragons Fabio Amerighi traccia il bilancio della regular season: "Il terzo posto è un piazzamento meritato – afferma -.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - BASKET. Dragons, via ai playoff: oggi il duello con San Vincenzo. Domani Union-Montevarchi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Union contro Dragons. Il super derby di basketPrato, quest’anno, è la "basket city" della Toscana della serie C e domani alle 18 andrà in scena lo scontro al vertice: Prato Dragons – Union Basket... Serie C Basket: Dragons blindano il 2° posto, Union vola a FucecchioIl della Serie C di pallacanestro toscana si è movimentato drasticamente durante la terzima giornata di regular season, con i Dragons che hanno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dragons, via ai playoff. Occhio a San Vincenzo; Union, ultima partita. Dragons alla finestra; Serie C, gli scontri playoff: l'Union sfiderà Montevarchi. Per i Dragons ostacolo San Vincenzo; Si alza il sipario sui playoff: sarà il Don Bosco l’avversario dell’Abc Solettificio Manetti. BASKET. Dragons, via ai playoff: oggi il duello con San Vincenzo. Domani Union-MontevarchiComincia oggi l’avventura playoff dei Dragons, attesi alle Toscanini dal primo appuntamento della fase decisiva della stagione. Palla a ... sport.quotidiano.net Dragons contro San Vincenzo nel remake della finale 2025, la capolista Union a BottegoneI Dragons ritrovano sulla loro strada il San Vincenzo, che negò la B ai rossoblù in finale nel maggio scorso. Un remake che si riproporrà domenica alle ore 18 alle Toscanini perché i tirrenici in ... notiziediprato.it S. Vincenzo Dè Paoli: "Dopo la S. Messa, la devozione al Rosario ha fatto scendere nelle anime più grazie che tutte le altre devozioni, e con le sue "Ave Maria" compie più miracoli di ogni altra preghiera". #SantoRosario x.com