union contro dragons il super derby di basket

Prato, quest’anno, è la "basket city" della Toscana della serie C e domani alle 18 andrà in scena lo scontro al vertice: Prato Dragons – Union Basket Prato alla "Toscanini". Le due squadre arrivano al "big match" del "round 26" del torneo da risultati differenti: l’Union guida la classifica del girone C della Conferenze Nord-Ovest con 40 punti e grazie al successo dello scorso weekend contro la Virtus Certaldo, ha portato a dieci il conteggio delle vittorie consecutive. Venti successi in ventitre partite disputate, differenza-punti di 271: gli uomini di coach Paoletti stanno monopolizzando il campionato e si stanno confermando sempre più come la formazione da battere, dando seguito alle previsioni pre-campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

