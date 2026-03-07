Prato, quest’anno, è la "basket city" della Toscana della serie C e domani alle 18 andrà in scena lo scontro al vertice: Prato Dragons – Union Basket Prato alla "Toscanini". Le due squadre arrivano al "big match" del "round 26" del torneo da risultati differenti: l’Union guida la classifica del girone C della Conferenze Nord-Ovest con 40 punti e grazie al successo dello scorso weekend contro la Virtus Certaldo, ha portato a dieci il conteggio delle vittorie consecutive. Venti successi in ventitre partite disputate, differenza-punti di 271: gli uomini di coach Paoletti stanno monopolizzando il campionato e si stanno confermando sempre più come la formazione da battere, dando seguito alle previsioni pre-campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Union contro Dragons. Il super derby di basket

Serie C basket: Union corsari vince a Livorno, i Dragons cedono in casa contro Castelfiorentino.Il basket pratese ha vissuto un fine settimana di contrasti nel campionato di Serie C.

Doppio successo. Per Union e Dragons una domenica superContinua la marcia al vertice: Union e Dragons vincono e restano al primo e al secondo posto, divise da soli due punti.

Una selezione di notizie su Union contro Dragons Il super derby di....

Temi più discussi: Union contro Dragons. Il super derby di basket; Un’Union incerottata ottiene la decima vittoria consecutiva; URC: Classifica corta e vittorie inattese. I risultati e gli higlights della 12esima giornata; Union Basket vuol fare 10. Occhio alla Virtus Certaldo.

L’Union contro il Pino. Dragons a BottegoneLa coppia pratese capolista del campionato di serie C scende in campo oggi per conservare il primato: i Dragons giocheranno a Bottegone, mentre l’Union Basket sarà di scena alla Toscanini (alle 18) ... lanazione.it

Union, missione compiuta. Battuta anche CertaldoDecima vittoria consecutiva. Festa ieri pomeriggio alle Toscanini dove la sfida è finita 72-63. E domenica la stracittadina: il duello è con i Dragons. lanazione.it

Nulla come lo sport è in grado di creare unione, di far vivere emozioni ed esperienze. Il calcio per noi è tutto questo, per questo motivo vi invitiamo : al campo sportivo “Orselli” dove si svolgerà il triangolare dell - facebook.com facebook

Secondo un rapporto del Pharmaceutical Group of the European Union rivelano che, nel 2025, nel 70% dei Paesi europei non c'è stato alcun miglioramento circa le carenze di farmaci. In Italia gli ammanchi sono aumentati del 4,8% rispetto al 2024. #ANSASal x.com