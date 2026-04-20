Serie C Basket | Dragons blindano il 2° posto Union vola a Fucecchio

La seconda giornata del campionato di Serie C di pallacanestro in Toscana ha portato diverse novità nelle classifiche. I Dragons hanno mantenuto il loro secondo posto, consolidando la posizione con una vittoria. La squadra dell’Union ha invece affrontato un impegno in trasferta a Fucecchio, ottenendo un risultato positivo. Le sfide hanno coinvolto più formazioni, con variazioni significative in classifica e prestazioni di rilievo sul campo.

Il della Serie C di pallacanestro toscana si è movimentato drasticamente durante la terzima giornata di regular season, con i Dragons che hanno blindato il secondo posto in classifica sconfiggendo Sansepolcro e l’Union che ha dimostrato una tenuta psicologica fondamentale ottenendo un successo importante sul campo di Fucecchio. La squadra guidata da Banchelli ha saputo reagire immediatamente al ko subito ad Agliana, riprendendo il volo nel campionato. I lanieri hanno imposto il ritmo della sfida contro Sansepolcro, chiudendo il primo tempo in svantaggio per 15-16, ma riuscendo poi a ribaltare la situazione con un parziale di 37-32 dopo il secondo quarto, per poi mantenere il controllo fino al termine con un punteggio di 50-46.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie C Basket: Dragons blindano il 2° posto, Union vola a Fucecchio Notizie correlate Basket serie C: l’Union se la vede con Fucecchio. Dragons, vietato fallire la sfida con SansepolcroTerzultima giornata della regular season nel campionato di serie C e snodo decisivo per le squadre pratesi. Serie C basket: Union corsari vince a Livorno, i Dragons cedono in casa contro Castelfiorentino.Il basket pratese ha vissuto un fine settimana di contrasti nel campionato di Serie C. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie C Toscana: L'Endiasfalti Agliana si aggiudica il derby con i Prato Dragons; Union vendica la Coppa. Scivolone dei Dragons; Basket serie C: l’Union se la vede con Fucecchio. Dragons, vietato fallire la sfida con Sansepolcro; Basket serie C | l’Union se la vede con Fucecchio Dragons vietato fallire la sfida con Sansepolcro. Basket serie C: l’Union se la vede con Fucecchio. Dragons, vietato fallire la sfida con SansepolcroTerzultima giornata della regular season nel campionato di serie C e snodo decisivo per le squadre pratesi. Se l’Union ... sport.quotidiano.net La domenica perfetta. Dragons, vittoria preziosa. E anche l’Union splendeLa partita contro Sansepolcro finisce 72-63: i pratesi conservano il secondo posto. Bene anche gli uomini di Paoletti che battono Fucecchio con il punteggio di 79-69. lanazione.it L’unica certezza dopo Gara 3 La Serie di finale scudetto è riaperta @stefanolavarini79 metterà di nuovo l’acqua nella birra di @danielesantarelli_coach mercoledì Vedremo, vero @ila_limelli #volleyball #ilovevolley #pallavolo #seriea1tigotà - facebook.com facebook La squadra di Cristian Chivu è tra le ultime in Serie A per uno contro uno tentati e riusciti, con una media di circa 14 dribbling ogni 90 minuti. Un dato lontano da quello delle big del campionato, con la Juventus in testa a quota 25 x.com