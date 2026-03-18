FIGC il nuovo piano ufficiale per il settore giovanile | le novità e che cosa cambierà rispetto al passato

La FIGC ha presentato un nuovo piano ufficiale dedicato al settore giovanile, con l’obiettivo di riorganizzare e migliorare le strutture di formazione dei giovani calciatori. Il documento introduce vari cambiamenti rispetto alle strategie precedenti, coinvolgendo diverse aree di sviluppo e formazione. La proposta mira a modificare le modalità di allenamento e le infrastrutture, con l’intento di rafforzare il settore giovanile nel panorama del calcio italiano.

FIGC, svelato il nuovo piano ufficiale per il settore giovanile: vediamo insieme le novità e che cosa cambierà rispetto al passato. La Juve osserva con estremo interesse la profonda ristrutturazione del calcio giovanile italiano varata dalla Federazione. Il progetto nasce per contrastare la flessione tecnica dei vivai nazionali, affidando il delicato incarico di Direttore Tecnico a Maurizio Viscidi. Il coordinatore avrà il compito di unificare il Settore Giovanile Scolastico, il Settore Tecnico e il Club Italia, gestendo anche le selezioni dall’Under 14 in giù. ULTIMISSIME JUVE LIVE Sul piano strettamente operativo, la metodologia dell’attività di base per i bambini dai 5 ai 12 anni sarà guidata da due figure storiche del nostro calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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