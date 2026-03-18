La FIGC ha annunciato ufficialmente il nuovo piano per il settore giovanile, introducendo le figure di Viscidi, Perrotta e Zambrotta. La riforma mira a migliorare il livello tecnico del calcio giovanile italiano, che ha registrato una diminuzione negli ultimi anni. La presentazione del progetto segna un passo importante nel tentativo di rinnovare e rafforzare il comparto.

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© Calcionews24.com - FIGC, ufficiale il nuovo piano per il settore giovanile: novità Viscidi, Perrotta e Zambrotta. Cosa cambierà

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