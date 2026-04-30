Nel campionato di basket B2 interregionale, il Bramante Pesaro ha concluso la stagione con una sconfitta casalinga contro Termoli, portando la squadra ai playout. La prima partita di questa fase si disputerà sabato a Torino e sarà decisiva per determinare il futuro del team. La formazione, dopo questa ultima gara, si prepara ora a affrontare gli incontri di spareggio con l’obiettivo di evitare la retrocessione.

Il Bramante Pesaro (foto Cornis), che milita serie B interregionale, nell’ultima giornata del campionato perde in casa con Termoli. Ed ora i playout con Torino. Così il coach dei biancoblu Massimiliano Nicolini: "Giochiamo il primo turno di play-out sabato 2 maggio a Torino contro Crocetta Don Bosco. La formula prevede l’incrocio con il girone di Toscana-Liguria-Piemonte, si gioca al meglio delle tre partite e noi avremo il fattore campo a sfavore con eventuale bella fuori casa". Certamente non è uno scenario ideale per la formazione pesarese. "I nostri avversari sono una squadra molto intensa – continua Nicolini –, è una formazione composta prevalentemente dal gruppo Under 19 eccellenza che ha già ottenuto la qualificazione alle finali nazionali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket B2 Interregionale. Bramante ai playout. Sabato la prima gara: serve il colpo a Torino

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