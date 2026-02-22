Basket - Serie B maschile interregionale Bcl-Torino sfida da play-off | Valentini quasi out

Valentini rischia di non scendere in campo durante la partita di serie B maschile tra Bcl-Torino e un avversario, a causa di un problema muscolare. Nonostante sia stato convocato, l’allenatore potrebbe decidere di tenerlo in panchina per evitare peggioramenti. Gli altri giocatori con problemi fisici, come Landucci e Barsanti, sono ancora in dubbio di partecipare. La squadra si prepara a una sfida chiave con diverse incognite sulla formazione.

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» maschile interregionale. Bcl-Torino, sfida da play-off: Valentini quasi out

Valentini convocato, ma, se non servirà, non verrà impiegato e rimarrà in panchina, Landucci (mano), Pichi (schiena), Trentin (coscia), Barsanti (risentimento muscolare) tutti non al meglio. Con questa situazione Bcl prepara il match con Don Bosco Crocetta, in programma oggi, alle 18, al "Palatagliate" (arbitri Delliallisi di Livorno e Pompei di Cannara). I giocatori menzionati saranno tutti presenti, ma, certamente, non in condizioni ottimali, come detto. Con queste premesse scatta l’operazione aggancio e. distacco. Spieghiamo. Bcl, dopo il turno di riposo, riprende la sua marcia nella sesta di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl vince, ma che fatica con un Gran... TorinoNel campionato di Serie B maschile interregionale, Bcl ottiene una vittoria sofferta contro Gran. Basket - Serie "B» maschile interregionale. Il Bcl non vuol perdere la testa. Oggi sfida con l’Acquario GenovaOggi alle 18, il Bcl affronta l’Acquario Genova nella partita decisiva per mantenere il primo posto nel campionato di serie B maschile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Designazioni Arbitrali Serie B Interregionale Maschile Conference Nord - Est Girone A 6a Giornata di Ritorno; Volley, serie B maschile: tris di sconfitte per le bresciane; Serie B Nazionale Girone B: San Vendemiano e Vigevano provano la fuga. Stasera si torna in campo; Volley, assegnate a Ravenna le finali di Coppa Italia Serie B: attese 12 squadre. Basket - Serie «B» maschile interregionale. Bcl-Torino, sfida da play-off: Valentini quasi outValentini convocato, ma, se non servirà, non verrà impiegato e rimarrà in panchina, Landucci (mano), Pichi (schiena), Trentin (coscia), ... msn.com Basket serie B, la Robur Saronno posticipaSARONNO - Torna oggi il campionato di basket maschile serie B Interregionale ma la Robur Saronno non scende in campo: i robutini, come già concordato da ... ilsaronno.it Il Basketball Club Lucca di nuovo in campo al Palatagliate. I biancorossi affrontano il Don Bosco Crocetta domenica 22 febbraio alle 18. Basketball Club Lucca – Don Bosco Crocetta Torino Il BCL di nuovo in campo dopo il turno di sosta spettante, lo fa tornan - facebook.com facebook