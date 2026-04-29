Matera | ok al bilancio 2025 tra nuovi investimenti e commozione

Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato il bilancio 2025 e la variazione triennale 2026-2028. La delibera include nuovi investimenti e interventi per il prossimo anno. La discussione si è svolta durante una seduta alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i consiglieri. La decisione riguarda anche i fondi per diversi settori della città, con un’attenzione particolare alle priorità di sviluppo locale.

?? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Matera approva il bilancio 2025 e la variazione triennale 2026-2028. I fondi finanziano l'area camper a Serra Venerdì e i progetti per Matera 2026. Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato il bilancio 2025 tra le tensioni politiche e l'emozione per il ritorno in aula di Giovanni Angelino, dopo il tragico sinistro stradale avvenuto il 14 marzo sulla statale 7 nei pressi di via Gravina. La seduta presso la Sala Pasolini è stata segnata da un clima di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: ok al bilancio 2025 tra nuovi investimenti e commozione Notizie correlate Matera, Consiglio decisivo: nuovi vertici e bilancio 2025Il prossimo martedì 28 aprile, alle ore 16:00, la Sala Pasolini situata in via Sallustio a Matera ospiterà una seduta decisiva del Consiglio Comunale. A4 Holding, approvato il bilancio 2025 tra stabilità e crescita: aumentano traffico e investimentiA4 Holding ha approvato i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2025 delle società del gruppo, confermando un andamento complessivamente stabile sotto... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Matera, approvato il rendiconto 2025: bilancio solido oltre i 105 milioni di euro; Matera, città simbolo del turismo e bilancio minimo: circa 96mila euro di multe nel 2025. Matera, via libera a bilancio 2025 e variazione pluriennale 2026-2028Tra numeri, assenze e ritorni, il Consiglio comunale prova a tenere insieme conti e comunità. A Matera via libera al bilancio 2025 e alla variazione pluriennale 2026-2028, mentre resta vacante la pres ... trmtv.it Matera, via libera al bilancio comunale: più attenzione alle politiche socialiIl Consiglio comunale di Matera (nella foto di Genovese, ndr) ha approvato con 18 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti, il bilancio di previsione 2026-2028 un atto che esprime l’attenzione di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Matera, il Prefetto Ippolito in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri - facebook.com facebook VERTENZA NATUZZI, CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA IN SEDUTA MONOTEMATICA APERTA E CONGIUNTA CON I COMUNI DI SANTERAMO IN COLLE E ALTAMURA x.com