Baseball Allo ‘Scaloja’ domenica con doppia sfida Capannori-Monteriggioni e Lucca-Siena
Domani all'impianto Antonio Scialoja di Castellina Scalo si svolgeranno due partite di Serie C di baseball, con incontri tra le squadre di Capannori e Monteriggioni, e tra Lucca e Siena. La giornata vedrà due sfide consecutive che coinvolgeranno le formazioni locali e quelle ospiti, offrendo un appuntamento sportivo di rilievo per il settore. L’intera giornata si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito per la stagione.
Sarà una domenica intensa, domani, per il baseball senese e per l’impianto Antonio Scialoja di Castellina Scalo, che ospiterà due incontri di Serie C nel giro di poche ore. Il programma si aprirà alle 11 con la sfida tra Capannori-Livorno e Monteriggioni, mentre alle 15,30 - orario posticipato dalla Cog - scenderanno in campo le Nuove Pantere Lucca e l’ Estra Siena Bsc in una gara importante per il percorso stagionale della formazione bianconera: le due squadre coabitano al secondo posto. Una situazione, il doppio match, che aumenta inevitabilmente le difficoltà organizzative e rappresenta un ulteriore segnale di quanto sia necessario, pe il territorio comunale di Siena, dotarsi di un proprio impianto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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