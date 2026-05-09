Baseball Allo ‘Scaloja’ domenica con doppia sfida Capannori-Monteriggioni e Lucca-Siena

Domani all'impianto Antonio Scialoja di Castellina Scalo si svolgeranno due partite di Serie C di baseball, con incontri tra le squadre di Capannori e Monteriggioni, e tra Lucca e Siena. La giornata vedrà due sfide consecutive che coinvolgeranno le formazioni locali e quelle ospiti, offrendo un appuntamento sportivo di rilievo per il settore. L’intera giornata si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito per la stagione.

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