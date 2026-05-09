Barriere architettoniche a Giugliano | Mensorio richiama i Comuni

Il presidente della III Commissione regionale ha richiamato i Comuni di Giugliano riguardo alle barriere architettoniche. Ha sostenuto la proposta del partito CDU sul Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e ha invitato gli enti locali a utilizzare i fondi regionali già disponibili per interventi di miglioramento. La questione riguarda l’accessibilità degli spazi pubblici e la possibilità di intervenire con risorse già a disposizione.

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Il presidente della III Commissione regionale sostiene la proposta CDU sul PEBA e sollecita i Comuni a usare i fondi regionali già disponibili. “Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche non è un mero adempimento burocratico, ma la misura più concreta di quanto una comunità sia davvero disposta a includere tutti coloro che rischiano di restarne ai margini”. Così ha esordito, in una nota, Giovanni Mensorio, Consigliere regionale del Gruppo Avanti Campania – CDU e Presidente della III Commissione permanente, richiamando l’attenzione sul PEBA. “Il fatto che Giugliano, una delle città più grandi della Campania, non abbia ancora adottato il PEBA non è una dimenticanza amministrativa, ma un’assenza che pesa sulla vita reale di migliaia di persone”, ha continuato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Barriere architettoniche a Giugliano: Mensorio richiama i Comuni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Barriere architettoniche. Nominata la commissioneIl Comune di Porcari nomina la Commissione tecnica per distribuire i contributi ai privati che devono eliminare nelle loro abitazioni le barriere... Superbonus, barriere architettoniche 75%, caldaie a gasIl Superbonus è una delle agevolazioni fiscali più importanti degli ultimi anni, nata con il decreto Rilancio per sostenere interventi di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Giugliano, barriere architettoniche. Mensorio (CDU): Bene iniziativa consiglieri Fato e Galluccio. Ora i Comuni aderiscano agli strumenti che la Regione ha già messo in campo. Bonus barriere architettoniche fuori dalla Manovra 2026: le agevolazioni scadono a dicembreLe agevolazioni sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, con detrazione del 75% delle spese, non sono state prorogate nel 2026 Mentre inizia il suo iter parlamentare, il testo della ... disabili.com Barriere architettoniche: quali obblighi ha il locatore?La controversia trae origine dal ricorso proposto dal tutore di una persona affetta da grave disabilità (la figlia), invalida al 100% e non deambulante, conduttore di un appartamento facente parte di ... diritto.it