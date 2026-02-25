Il Superbonus è una delle agevolazioni fiscali più importanti degli ultimi anni, nata con il decreto Rilancio per sostenere interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici. Dal 2026, però, la detrazione non sarà più disponibile per la maggior parte dei contribuenti, segnando un cambiamento significativo per chi pianifica lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico. Fino al 2025, il Superbonus permetteva di ottenere una detrazione fiscale fino al 110% per alcuni interventi, con possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. L’aliquota variava in base al tipo di immobile e al beneficiario. A partire dal 1° gennaio 2026, il Superbonus non è più disponibile per la maggior parte dei lavori non legati al sisma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Superbonus, barriere architettoniche 75%, caldaie a gas

