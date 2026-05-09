Barriera di Milano | nasce il parco progettato con la neuroestetica

A Barriera di Milano è stato creato un nuovo parco progettato utilizzando i principi della neuroestetica. La progettazione si basa sulle risposte di 300 questionari somministrati ai residenti, che hanno portato all’inserimento di servizi specifici all’interno dell’area verde. La realizzazione mira a offrire un ambiente più rilassante e adatto alle esigenze della comunità locale. La fase di progettazione ha coinvolto professionisti specializzati nel campo della neuroestetica.

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? Domande chiave Come può la neuroestetica ridurre lo stress dei residenti di Barriera?. Quali servizi concreti sono stati inseriti grazie ai 300 questionari?. Chi gestirà operativamente il nuovo parco attraverso il Patto di Collaborazione?. Perché questo progetto segue i principi del New European Bauhaus?.? In Breve Oltre 300 questionari residenti hanno guidato la progettazione basata sulla neuroestetica.. Le assessore Chiara Foglietta e Carlotta Salerno hanno presentato il modello New European Bauhaus.. Gestione condivisa tra Fondazione Amendola e associazioni Gomboc, Panafricando, Mov Art e Panacea.. Progetto finanziato tramite misura ImpatTo dal PN Metro Plus e Fondazione Compagnia di San Paolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barriera di Milano: nasce il parco progettato con la neuroestetica ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Barriera di Milano: nasce il Cortile del gioco per i giovani? Cosa sapere L'oratorio Maria Regina della Pace inaugura oggi il Cortile del gioco in corso Palermo. Milano onora la partigiana Gianna: nasce il nuovo parco a LambrateIl parco situato in largo Oreste Murani, nel cuore del quartiere Lambrate-Argonne a Milano, ha ufficialmente preso il nome di Giovanna Morelli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arte partecipata in Barriera di Milano: gli studenti colorano il muro dell'Oratorio Michele Rua; Il bene possibile in Barriera di Milano; Incapace di controllare gli istinti: minaccia la vicina e incendia la porta di casa, pena ridotta; Mus-e Festival, la prima edizione nel quartiere Barriera di Milano. Nasce il Cortile del Gioco: nuovo spazio educativo nel cuore di Barriera di MilanoA meno di un mese dall’apertura del primo Cortile che Cura, nasce a Barriera di Milano il Cortile del Gioco dell’Oratorio Maria Regina della Pace, riqualificato nell’ambito del progetto Bella Sto ... zipnews.it Degrado senza fine a Barriera di Milano: tra droga, baracche e rattiDoveva segnare una svolta, l’inizio di una riqualificazione attesa da anni. Invece, a distanza di tempo, l’area dell’ex stabilimento Gondrand, nel quartiere Barriera di Milano, è tornata a essere sino ... giornalelavoce.it Platani, liquidambar e aceri: nuove piantumazioni tra Barriera di Milano e Regio Parco x.com