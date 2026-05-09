Bariil monito di Satriano | L?illegalità non rubi il futuro ai ragazzi

Durante la festa del santo patrono, l'arcivescovo di Bari-Bitonto ha pronunciato un appello contro l'illegalità, sottolineando come questa possa compromettere il futuro dei giovani. Davanti a una folla di ombrelli colorati, ha tenuto un'omelia che ha toccato anche questo tema, invitando a riflettere sui rischi di pratiche illecite. La celebrazione si è svolta in un clima di partecipazione e attenzione ai valori civili.

Davanti ad un tappeto variopinto di ombrelli, l’invocazione dell’arcivescovo di Bari–Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, durante l’omelia per la festa del santo patrono di Bari. Un appello chiaro e diretto, sottolineato da un tono di voce più forte nel pronunciarlo, volto ad infondere coraggio nel cuore dei fedeli, accorsi numerosi al molo San Nicola nonostante l’incessante pioggia. «Bari, città amata, cara al cuore di San Nicola, non dimenticare la tua vocazione. Sei città dalle braccia larghe pronte ad accogliere. Qui Oriente e Occidente si cercano e pregano insieme. Non permettere che la paura vinca sulla fraternità, che l’indifferenza spenga la compassione, che l’illegalità rubi futuro ai ragazzi, che la violenza renda normale ciò che normale non è».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari,il monito di Satriano: «L?illegalità non rubi il futuro ai ragazzi»

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