Lunedì 13 aprile, a Bari, la Polizia Metropolitana ha mostrato un nuovo video rivolto ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La campagna si concentra sulla prevenzione, invitando i ragazzi a riflettere sui pericoli di comportamenti rischiosi alla guida. L’iniziativa si inserisce in un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per contrastare incidenti causati dall’uso di droghe e alcol al volante.

Lunedì 13 aprile, la Polizia Metropolitana di Bari ha presentato il nuovo spot della campagna denominata Proteggiamoci con la sicurezza stradale, un progetto volto a colpire la consapevolezza dei conducenti più giovani riguardo ai pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze che alterano i sensi. La produzione, diretta da Massimo Barberio, nasce dalla sinergia tra la Polizia Metropolitana, l’ANCI, l’UPI e il Dipartimento per le politiche contro la droga, con l’obiettivo primario di sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi concreti derivanti dalla perdita di lucidità al volante. Un dialogo interiore tra allucinazione e realtà. Il cuore narrativo dell’iniziativa si concentra sulla figura di un giovane, interpretato dall’attore Gabriele De Astis, che vive un momento di profondo conflitto psicologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guida e droga: il nuovo monito di Bari per salvare i giovani

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