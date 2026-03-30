Il Getafe ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il Lione per il riscatto di Martin Satriano, l’attaccante uruguaiano in prestito dai francesi. La società spagnola ha comunicato di aver definito i dettagli dell’operazione, confermando così il proseguimento del rapporto con il calciatore. Satriano continuerà a vestire la maglia del Getafe nella prossima stagione.

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© Calcionews24.com - Satriano Getafe, accordo col Lione: delineato il futuro dell’uruguaiano! Il comunicato ufficiale

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