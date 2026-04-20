Il concetto di Digital Twin sta trovando applicazione concreta nelle infrastrutture, consentendo di creare repliche digitali di ponti e edifici. Attraverso questa tecnologia, è possibile simulare interventi e monitorare lo stato delle strutture in tempo reale, migliorando la gestione e la sicurezza. Questi strumenti vengono utilizzati per analizzare i dati raccolti e prevenire potenziali problemi prima che si manifestino, rendendo più efficace la manutenzione e l’osservazione delle infrastrutture.

Dalla simulazione digitale al monitoraggio in tempo reale: come il Digital Twin sta cambiando la gestione di ponti ed edifici.. Negli ultimi anni il concetto di Digital Twin si è affermato come una delle innovazioni più rilevanti nel settore delle infrastrutture. Non si tratta solo di un modello digitale, ma di una vera e propria replica virtuale di una struttura reale, capace di evolversi nel tempo grazie ai dati raccolti sul campo. Una tecnologia che sta rivoluzionando il modo in cui vengono progettate, monitorate e gestite opere complesse come ponti, viadotti ed edifici. Cos’è davvero un Digital Twin. Il Digital Twin è un modello digitale dinamico che rappresenta fedelmente un’infrastruttura fisica.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Digital Twin nelle infrastrutture: applicazioni reali e vantaggi concreti per la sicurezza

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