Bari successo 2-3 in Calabria | Moncini e Piscopo portano ai playout

Il Bari ha ottenuto una vittoria per 3-2 in Calabria, risultato che ha permesso ai biancorossi di ribaltare lo svantaggio e avvicinarsi ai playout. La squadra ha segnato due gol nel secondo tempo, grazie a Moncini e Piscopo, che hanno contribuito alla rimonta. La partita si è conclusa con il Bari in grado di recuperare il risultato dopo aver pareggiato nel primo tempo.

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? Punti chiave Come ha fatto il Bari a ribaltare lo svantaggio in Calabria?. Chi sono stati i protagonisti della rimonta dei biancorossi?. Perché la difesa di Aquilani ha subito il rigore nel finale?. Come cambierà la strategia per la sfida decisiva contro il Sudtirol?.? In Breve Gol di Verrengia al 12 e rigore di Koffi al 91 per il Catanzaro.. Piscopo segna al 40 e al 60 con assist di Rao e Dorval.. Bari affronta il Sudtirol il 15 maggio al San Nicola e il 22 a Bolzano.. Cerofolini effettua parate decisive al 67 e all'83 contro Koffi e Alesi.. Il Bari conquista un successo cruciale per 2-3 in trasferta contro il Catanzaro, garantendosi così l’accesso ai playout contro il Sudtirol dopo una sfida combattuta in Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, successo 2-3 in Calabria: Moncini e Piscopo portano ai playout ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sampdoria-Bari 0-2: in gol Moncini e Bellomo, biancorossi corsari a MarassiVittoria pesante del Bari che ha espugnato il “Luigi Ferraris” di Genova battendo 0-2 la Sampdoria nel secondo anticipo della 27ª giornata di Serie... Catanzaro-Bari diretta: pari di Moncini. Classifica liveCatanzaro-Bari, tutto in 90': i biancorossi di Moreno Longo devono pareggiare per essere sicuri di fare i playout, mentre con una vittoria potrebbero... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primo maggio barese 2026: tre giorni di musica, sport, cultura e sapori al Parco 2 giugno; Catanzaro-Bari 2-3: biancorossi corsari al Ceravolo, la salvezza passa dai playout col Südtirol; #SerieBKT '25-'26 // 38a gior. : Catanzaro-Bari 2-3; Catanzaro-Bari: 2-3. I biancorossi si aggrappano ai playout per la salvezza. Galletti sotto la curva e i tifosi li incitano VIDEO. Catanzaro-Bari 2-3: biancorossi corsari al Ceravolo, la salvezza passa dai playout col SüdtirolLa squadra di Longo va sotto per il gol di Verrengia, poi la ribalta con Moncini e una doppietta di Piscopo, ma non basta per evitare lo spareggio con gli altoatesini ... baritoday.it Serie B, il Bari batte il Catanzaro 3-2 al Ceravolo e va ai play-out contro il SüdtirolIl Catanzaro parte forte e sblocca il risultato al 12’ con Verrengia, bravo di testa su cross di D’Alessandro. La reazione del Bari arriva al 23’, quando Moncini firma il pareggio con un destro ... giornaledipuglia.com Il Frosinone è stato promosso in Serie A, il Bari e il Südtirol faranno i playout, e Pescara, Spezia e Reggiana andranno in Serie C x.com Stipendi Deloitte Bari reddit