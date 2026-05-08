Catanzaro-Bari diretta | pari di Moncini Classifica live
Nella sfida tra Catanzaro e Bari, la partita si conclude con un pareggio di Moncini. La gara si è disputata in 90 minuti, con i biancorossi di Moreno Longo che avevano bisogno di un pareggio per assicurarsi i playout. Una vittoria avrebbe invece dato loro la possibilità di puntare alla salvezza diretta. La classifica live si aggiorna in tempo reale in base ai risultati di questa partita.
Catanzaro-Bari, tutto in 90': i biancorossi di Moreno Longo devono pareggiare per essere sicuri di fare i playout, mentre con una vittoria potrebbero anche sperare di salvarsi direttamente. In caso di ko c'è la possibilità di retrocessione. Tante le combinazioni, tutto in 90'. Nella diretta in fondo: i calcoli, la classifica aggiornata e la diretta del match. Catanzaro-Bari diretta 28' Gol del Monza: 1-1 con l'Empoli. Il Bari attacca. 23' Pareggio del Bari. Palla di Rao per Moncini, che sotto misura fa 1-1. 14' In basso la classifica aggiornata: se le partite finissero così il Bari sarebbe in C. 12' Verrengia porta avanti il Catanzaro: 1-0.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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