Catanzaro-Bari diretta | pari di Moncini Classifica live

Nella sfida tra Catanzaro e Bari, la partita si conclude con un pareggio di Moncini. La gara si è disputata in 90 minuti, con i biancorossi di Moreno Longo che avevano bisogno di un pareggio per assicurarsi i playout. Una vittoria avrebbe invece dato loro la possibilità di puntare alla salvezza diretta. La classifica live si aggiorna in tempo reale in base ai risultati di questa partita.

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Catanzaro-Bari, tutto in 90': i biancorossi di Moreno Longo devono pareggiare per essere sicuri di fare i playout, mentre con una vittoria potrebbero anche sperare di salvarsi direttamente. In caso di ko c'è la possibilità di retrocessione. Tante le combinazioni, tutto in 90'. Nella diretta in fondo: i calcoli, la classifica aggiornata e la diretta del match. Catanzaro-Bari diretta 28' Gol del Monza: 1-1 con l'Empoli. Il Bari attacca. 23' Pareggio del Bari. Palla di Rao per Moncini, che sotto misura fa 1-1. 14' In basso la classifica aggiornata: se le partite finissero così il Bari sarebbe in C. 12' Verrengia porta avanti il Catanzaro: 1-0.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Catanzaro-Bari diretta: pari di Moncini. Classifica live Notizie correlate Catanzaro-Bari diretta: calabresi avanti. Classifica liveCatanzaro-Bari, tutto in 90': i biancorossi di Moreno Longo devono pareggiare per essere sicuri di fare i playout, mentre con una vittoria potrebbero... Catanzaro-Bari diretta: inizia il match. Classifica liveCatanzaro-Bari, tutto in 90': i biancorossi di Moreno Longo devono pareggiare per essere sicuri di fare i playout, mentre con una vittoria potrebbero... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SSC Bari, un punto per i playout e due combinazioni per la salvezza diretta: gli scenari; Bari, basta un punto per i playout. Salvezza diretta? Possibile solo con due combinazioni; Il Catanzaro va oltre la sfida di venerdì contro il Bari; Bari, tutte le combinazioni in 90’: dalla retrocessione alla salvezza, può ancora succedere di tutto. Catanzaro, ultima tappa prima dei playoff: al Ceravolo arriva il Bari – PROBABILI FORMAZIONILa squadra di Aquilani vuole chiudere bene davanti ai propri tifosi prima della sfida secca del 12 maggio. Iemmello non convocato ... corrieredellacalabria.it Catanzaro-Bari diretta: calabresi avanti. Classifica liveCatanzaro-Bari, tutto in 90': i biancorossi di Moreno Longo devono pareggiare per essere sicuri di fare i playout, mentre con una vittoria potrebbero anche sperare di salvarsi direttamente. quotidianodipuglia.it www.antennasud.com/%F0%9F%94%B4-live-catanzaro-bari-0-0-primo-tempo/ - facebook.com facebook #LNPB #SerieBKT // 38a gior. Catanzaro-Bari : 26 i biancorossi convocati m.sscalciobari.it/it/news/7150-l… sscalciobari.it/it/news/7150-l… x.com