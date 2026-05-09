Bari spari in via Magna Grecia a Japigia | ritrovati sette bossoli a salve

Da quotidianodipuglia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Japigia, in via Magna Grecia, sono stati rinvenuti sette bossoli a salve lungo la strada, vicino a diverse auto parcheggiate. I bossoli sono stati trovati sparsi sul selciato, creando un piccolo tappeto metallico che riflette la luce del sole. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono state segnalazioni di altre persone coinvolte nell’accaduto. La polizia sta indagando sulle circostanze del fatto.

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Sette bossoli sparsi per strada, accanto ad alcune autovetture posteggiate. Un vero e proprio tappeto luccicante sotto i raggi di sole. Nulla di preoccupante, se si considera che sono stati espulsi da un'arma a salve. Eppure, capaci di riaccendere la paura a Bari. È quanto accaduto questa mattina in via Magna Grecia, al quartiere Japigia. La segnalazione è stata fatta al numero 112 e sul posto, per una verifica, è stata chiamata la polizia di stato. Sono così arrivate alcune volanti e, poco dopo, anche i colleghi della scientifica per repertarli. Si tratta di sette bossoli a salve, sequestrati. Soltanto quarantottore prima, sempre a Japigia, un 27enne del quartiere, Michele Mastrorilli, è stato fermato e arrestato perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa con sette cartucce calibro 9.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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