Bari spari in via Magna Grecia a Japigia | ritrovati sette bossoli a salve

Nella zona di Japigia, in via Magna Grecia, sono stati rinvenuti sette bossoli a salve lungo la strada, vicino a diverse auto parcheggiate. I bossoli sono stati trovati sparsi sul selciato, creando un piccolo tappeto metallico che riflette la luce del sole. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono state segnalazioni di altre persone coinvolte nell’accaduto. La polizia sta indagando sulle circostanze del fatto.

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