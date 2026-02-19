Lavori per il Brt a Bari cento operai impegnati in sette cantieri | nuovi divieti a Japigia

Continuano i cantieri Brt nel quartiere Japigia:, finalizzata a consentire l’avanzamento dei lavori. Per la realizzazione del sistema Brt, attualmente sono impegnati circa cento operai in sette cantieri in diversi punti della città. A oggi sono stati realizzati circa 9,6 chilometri sul totale dei 23,6 chilometri di carreggiata stradale previsti dal Brt. Sono in fase di completamento, inoltre, le opere infrastrutturali del capolinea di via di Maratona, in zona Fiera del Levante, sul quale, oltre alle linee Verde, Blu e Blu-bis del Brt, si attesteranno tutte le linee del trasporto pubblico locale che arrivano dai quartieri Santo Spirito, Palese, San Paolo e San Girolamo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Cantieri Brt, nuovi lavori in centro e nel quartiere Japigia: scattano i divietiNuovi lavori di rinnovo in centro e a Japigia.

Cantiere Brt a Japigia, continuano i lavori: nuovi divieti e carreggiate ristrette in via CaldarolaA Japigia proseguono i lavori nel cantiere BRT, con l'introduzione di nuovi divieti e carreggiate ristrette in via Caldarola.

