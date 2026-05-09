Bari ricorda Aldo Moro il sindaco Leccese | Difendere i valori di unità e rispetto

Bari questa mattina ha celebrato il 48esimo anniversario dell'assassinio di Aldo Moro, ucciso il 9 maggio 1978 dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Il sindaco della città ha partecipato alla cerimonia, sottolineando l'importanza di difendere i valori di unità e rispetto. La commemorazione si è svolta in un clima di raccoglimento, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

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Bari ha commemorato questa mattina Aldo Moro nel giorno del 48esimo anniversario del suo assassinio da parte delle Brigate Rosse, avvenuto il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di prigionia.Le celebrazioni, organizzate dal Comune di Bari insieme alla Federazione dei Centri Studi “Aldo Moro” e.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Claudio Castriotta ricorda Aldo Moro e Peppino ImpastatoTra due giorni 9 di maggio mi ricorda – la ricorrenza di una giornata macchiata di tanto sangue ; la pagina più nera del nostro Stato – un lutto... Bari, memoria viva: il programma per il 48° di Aldo Moro? Domande chiave Dove si svolgeranno esattamente i due momenti della cerimonia barese? Quali riforme legislative fondamentali ha promosso Aldo Moro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bari ricorda Aldo Moro e Peppino Impastato, domani la commemorazione; Bari, 48° anniversario dell'omicidio di Aldo Moro: il programma della commemorazione; A 48 anni dalla scomparsa, a teatro si ricorda lo statista con lo spettacolo La prigionia di Aldo Moro; Messina: 48° anniversario del martirio di Aldo Moro. Bari nel giorno della Memoria delle vittime del terrorismo ricorda Moro e ImpastatoBari, nel giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, ricorda Aldo Moro e Peppino Impastato, assassinati il 9 maggio 1978. trmtv.it Bari, commemorazione vittime del terrorismo: Vaccarella ricorda Aldo Moro e il valore della complessità democraticaLa vicepresidente ha poi ricordato il progetto politico del compromesso storico, interpretato come un tentativo di costruire una forma più ampia di convivenza democratica. Un percorso, ha evidenziato, ... giornaledipuglia.com Giorgia #Meloni: “Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno in cui perdeva la vita per mano mafiosa Pepp x.com