Radici e Futuro sulla candidatura di Nello Pizza | Ha prevalso l' idea di una candidatura politica

Il Partito Democratico di Avellino ha scelto di presentare Nello Pizza come candidato alle prossime elezioni comunali. La decisione è arrivata dopo un percorso che ha coinvolto diverse discussioni e confronti interni, caratterizzati da momenti di incertezza e tensione. La candidatura di Pizza è stata preferita in base a una valutazione delle proposte e delle esigenze del partito, con l’obiettivo di presentare una figura che rappresentasse un percorso condiviso.

La scelta del Partito Democratico per le elezioni comunali di Avellino è stata il risultato di un percorso lungo, complesso e spesso accidentato. Sin dall’inizio, come area Radici e Futuro, abbiamo espresso con chiarezza la nostra contrarietà all’ipotesi di una candidatura civica, non per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Campo Largo, condivisa la candidatura di Nello PizzaSi è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del... Avellino, riunione del Campo largo: condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco della cittàSi è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Pd Avellino, Todisco: Disponibile a un passo indietro, ma Pizza deve essere realmente condiviso; Ad Avellino il campo largo traballa, il centrodestra non si unisce; Pd Avellino, ecco la nuova assemblea: tutti i nomi. L’area del Pd rivendica la contrarietà all’ipotesi civica e, pur esprimendo riserve sul metodo che ha portato al nome di Nello Pizza, invita a riaprire il tavolo con tutte le forze progressiste per costruire un’alternativa credibile ad Avellino facebook