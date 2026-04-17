Radici e Futuro sulla candidatura di Nello Pizza | Ha prevalso l' idea di una candidatura politica

Da avellinotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Avellino ha scelto di presentare Nello Pizza come candidato alle prossime elezioni comunali. La decisione è arrivata dopo un percorso che ha coinvolto diverse discussioni e confronti interni, caratterizzati da momenti di incertezza e tensione. La candidatura di Pizza è stata preferita in base a una valutazione delle proposte e delle esigenze del partito, con l’obiettivo di presentare una figura che rappresentasse un percorso condiviso.

La scelta del Partito Democratico per le elezioni comunali di Avellino è stata il risultato di un percorso lungo, complesso e spesso accidentato. Sin dall’inizio, come area Radici e Futuro, abbiamo espresso con chiarezza la nostra contrarietà all’ipotesi di una candidatura civica, non per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Campo Largo, condivisa la candidatura di Nello PizzaSi è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del...

Avellino, riunione del Campo largo: condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco della cittàSi è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Pd Avellino, Todisco: Disponibile a un passo indietro, ma Pizza deve essere realmente condiviso; Ad Avellino il campo largo traballa, il centrodestra non si unisce; Pd Avellino, ecco la nuova assemblea: tutti i nomi.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.