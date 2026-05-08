Pioggia e vento sulla festa di San Nicola | salta la ' processione in mare' statua riportata sul molo

Da baritoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di pioggia e vento incessanti, la processione in mare dedicata a San Nicola è stata annullata anche quest'anno. La statua del santo, che solitamente viene portata in mare durante la festa, è stata riportata sul molo. La processione delle strade cittadine si è svolta normalmente, ma le condizioni meteorologiche hanno impedito la partenza in mare prevista per questa celebrazione.

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Niente 'processione a mare', quest'anno, per San Nicola. Pioggia e vento senza sosta, che già da questa mattina hanno accompagnato la processione del santo patrono per le strade della città, hanno reso impossibile il tradizionale viaggio in mare della statua del santo.L'imbarco e il ritorno sul.🔗 Leggi su Baritoday.it

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