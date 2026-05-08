Pioggia e vento sulla festa di San Nicola | salta la ' processione in mare' statua riportata sul molo

A causa di pioggia e vento incessanti, la processione in mare dedicata a San Nicola è stata annullata anche quest'anno. La statua del santo, che solitamente viene portata in mare durante la festa, è stata riportata sul molo. La processione delle strade cittadine si è svolta normalmente, ma le condizioni meteorologiche hanno impedito la partenza in mare prevista per questa celebrazione.

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Niente 'processione a mare', quest'anno, per San Nicola. Pioggia e vento senza sosta, che già da questa mattina hanno accompagnato la processione del santo patrono per le strade della città, hanno reso impossibile il tradizionale viaggio in mare della statua del santo.L'imbarco e il ritorno sul.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari celebra San Nicola: festa al via. La statua tra i fedeli: «Che sia una sagra di pace»Con l’esposizione della statua del Santo in Basilica, preceduta da una piccola processione e dallo spettacolo dei timpanisti e sbandieratori... I giorni di San Nicola fra nuvole e tempo incerto: festa a rischio pioggiaSarà una festa di San Nicola a rischio pioggia? Dopo un inizio di settimana piuttosto stabile, il tempo sulla Puglia si prepara a cambiare, con... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I giorni di San Nicola fra nuvole e tempo incerto: festa a rischio pioggia; San Nicola, il meteo di Laricchia: Corteo storico nuvoloso ma salvo. Venerdì arriva la pioggia - VIDEO; Una caravella di arte e di pace, ecco il tema del Corteo di San Nicola: a Bari parte il conto alla rovescia per la festa; San Nicola 2026, il maltempo condiziona le celebrazioni: pioggia prevista l’8 maggio. Bari, pioggia e fede al Molo San Nicola per la seconda giornataA Bari la seconda giornata per San Nicola si apre sotto la pioggia al Molo San Nicola. Messa con l’arcivescovo Satriano, benedizione del mare e processione via mare della Statua. Appello alla città: c ... trmtv.it Sfida il maltempo la fede della città di Bari: San Nicola salpa sotto la pioggia FOTO/VIDEOLa processione a mare non si ferma nonostante il nubifragio: migliaia di fedeli accompagnano la statua del Santo fino all’imbarco sul peschereccio Giovanni Paolo II ... lagazzettadelmezzogiorno.it San Nicola, quest’anno, non va per mare. La statua ha raggiunto per soli pochi minuti il peschereccio che avrebbe dovuto tenerla al largo fino a questo pomeriggio. Poi, la pioggia battente ha obbligato gli organizzatori a far rientrare il simulacro che ora campe facebook San Nicola, il piano Amtab per l'8 maggio: le variazioni di percorso per i bus e gli orari dei park&ride x.com