Bari il gabbiano Pasquale è la mascotte del molo San Nicola

Al molo San Nicola di Bari è diventato una mascotte: Pasquale, questo gabbiano con le guance paffute e le piume colorate, da settimane si aggira tra i banchi del pesce in cerca di cibo e di compagnia. I pescatori sono diventati i suoi migliori amici, i turisti il pubblico dal quale farsi ammirare e filmare per i social. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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