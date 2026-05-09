Bari batte Catanzaro 3-2 | playout decisivo contro il Sudtirol

Nel match tra Bari e Catanzaro, i biancorossi hanno vinto 3-2 al Ceravolo, con una doppietta che si è rivelata decisiva. La partita ha avuto luogo in un contesto di playout, con il risultato che potrebbe influire sulla gestione delle energie delle due squadre. La sfida ha visto protagonisti i giocatori che hanno segnato i gol, contribuendo alla vittoria del Bari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi ha firmato la doppietta decisiva per i biancorossi al Ceravolo?. Come influirà il risultato ottenuto in Calabria sulla gestione delle energie?. Perché Tamborra ritiene il Sudtirol l'avversario ideale per il Bari?. Quando si giocheranno le due sfide cruciali per la salvezza?.? In Breve Gol di Di Piscopo e Moncini sanciano il successo al Ceravolo.. Playout contro Sudtirol il 15 maggio al San Nicola e 22 maggio a Bolzano.. L'esperto Enzo Tamborra ritiene il Sudtirol l'avversario ideale per il Bari.. La salvezza dipende dal doppio confronto diretto con la squadra di Bolzano.. Il Bari conquista un 3-2 fondamentale sul campo del Catanzaro al Ceravolo, permettendo ai biancorossi di evitare la retrocessione diretta in Serie C e di accedere ai playout contro il Sudtirol.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari batte Catanzaro 3-2: playout decisivo contro il Sudtirol ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX RIGORE PARATO e GOLAZO al 94', SALVEZZA PADOVA: Padova-Pescara 1-0 | Serie BKT | DAZN Highlights Notizie correlate Leggi anche: Il Bari espugna Catanzaro ma non basta: biancorossi ai playout contro il Sudtirol Catanzaro-Bari 2-3: biancorossi corsari al Ceravolo, la salvezza passa dai playout col SüdtirolIl Bari espugna il Ceravolo battendo 3-2 il Catanzaro e conquista i playout, evitando la retrocessione diretta in Serie C. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Bari batte l’Entella e spera nella salvezza: a Catanzaro basterà un pareggio per andare ai playout; Serie B, il Bari batte il Catanzaro 3-2 al Ceravolo e va ai play-out contro il Südtirol; Il Bari vince a Catanzaro, ora playout col Sudtirol. Tamborra: Migliore avversario possibile - VIDEO; Serie B, il Venezia ritorna in A ma il resto si decide all'ultima giornata. Palermo ribalta il Catanzaro. Serie B, il Bari batte il Catanzaro 3-2 al Ceravolo e va ai play-out contro il SüdtirolIl Catanzaro parte forte e sblocca il risultato al 12’ con Verrengia, bravo di testa su cross di D’Alessandro. La reazione del Bari arriva al 23’, quando Moncini firma il pareggio con un destro ... giornaledipuglia.com Catanzaro-Bari 2-3: biancorossi corsari al Ceravolo, la salvezza passa dai playout col SüdtirolLa squadra di Longo va sotto per il gol di Verrengia, poi la ribalta con Moncini e una doppietta di Piscopo, ma non basta per evitare lo spareggio con gli altoatesini ... baritoday.it Il pareggio dell’Empoli contro il Monza manda i tirolesi ai playout. Il Pescara pareggia 1-1 con lo Spezia, risultato che non serve a nessuna delle due. La Reggiana batte in casa la Samp e chiude il campionato al terzultimo posto #Tuttosport #Bari #Pescara x.com